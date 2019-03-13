ДБР передало справу за підозрою Рибалки у держзраді до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Підслідність у кримінальному провадженні за фактом можливого вчинення державної зради народним депутатом України Сергієм Рибалкою визначено за слідчими Служби безпеки України. Про це УНН повідомили у Державному бюро розслідувань.
"Кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної зради народним депутатом України Сергієм Рибалкою слідчими Державного бюро розслідувань не розслідується, підслідність у зазначеному кримінальному провадженні визначено за слідчими Служби безпеки України", - повідомили УНН у ДБР.
Зазначимо, що відповідне кримінальне провадження було внесено НАБУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2019 року. Тоді підслідність у кримінальному провадженні була визначена за слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, що паралельно з цим СБУ підозрює сімейний бізнес Рибалки в організації незаконної торгівлі снеками на окупованих територіях, зокрема, на тих, що підконтрольні "ЛНР". Одному з топ-менеджерів (ТОВ "Снек Експорт") у цій справі вже був винесений обвинувальний вирок.