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Даже в условиях войны большинство украинцев не отказались от новогоднего шопинга - исследование

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 10:53  •  16940 просмотра

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Несмотря на войну, 59% украинцев не собираются сокращать рождественские покупки, причем большинство планирует начать их в период с 1 по 24 декабря и намерено потратить 1000-5000 гривен.

Даже на второй год после полномасштабного вторжения россиян почти две трети украинцев не планируют отказываться от рождественского и новогоднего шопинга. Об этом свидетельствуют результаты опросов сети компаний Deloitte, передает УНН.

Детали

Отмечается, что  в этом году 59% опрошенных украинцев не планируют отказываться от праздничного шопинга. Это немного меньше, чем в прошлом году - тогда от рождественских покупок не отказалось 61% респондентов.

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С началом полномасштабного вторжения мы начали локальное исследование, чтобы предоставить украинскому бизнесу реалистичную картинку потребительской активности в рождественско-новогодний период в Украине и иметь возможность отслеживать ее в динамике

- заявил директор и руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции Делойт Александр Ямпольский.

Праздничные покупки

Отмечается, что в этом году большинство опрошенных (64%) намерены начать шопинг в период с 1 по 24 декабря.

Для сравнения - в прошлом году украинцы преимущественно откладывали покупки на вторую половину декабря. Что касается бюджета, то для 56% украинцев он составит от 1000 до 5000 гривен. В 2022 году такую же сумму были готовы потратить 49% респондентов.

Переход на новый календарь

Большая часть украинцев (почти 45%) будет праздновать Рождество 25 декабря и только 17% - 7 января. Есть и такие, которые планируют праздновать дважды - их 32%.

Новый год или Рождество

 49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года, по сравнению с Рождеством. Больше всего средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, в то время, как на празднование Рождества - в западных областях.

Онлайн-шопинг или "живые" покупки

Несмотря на войну, основным местом для рождественского и новогоднего шопинга будут оставаться супермаркеты и крупные торговые центры. Среди онлайн-покупателей 92% предпочтут смартфон для совершения шопинга, что значительно больше, чем год назад (66%).

Новогодние донаты на ВСУ

68% респондентов (в прошлом году - 61%) планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность. 86% из них направят помощь защитникам на передовой.

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Кроме того, 66% украинцев отдадут предпочтение продавцам, которые поддерживают ВСУ и пострадавших от войны гражданских, переводя на помощь часть средств с каждой покупки.

Бойкот компаний, которые  продолжают работу в рф

63% покупателей принципиально не покупают товары у продавцов/производителей, которые не покинули рынок страны-агрессора, а еще 22% не знают, как проверить, покинул ли продавец/производитель товара рынок рф.

Все больше украинцев готовы сэкономить в в обмен на ожидание

В этом году украинцы готовы отложить покупку "здесь и сейчас" и ждать доставку товаров по более низкой цене из-за рубежа, если она будет: дешевой или бесплатной - 37%, быстрой - 17%, если сайт для заказа товара будет удобным - 12%.

В компании отметили, что год назад отечественные покупатели не готовы были ожидать товар из другой страны, даже если он был дешевле на 20%.

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Дополнение

В компании отмечают, что исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, которая соответствует социально-демографическому портрету населения Украины.

В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также украинцы, которые находятся за рубежом.

Исследование этого года показало, что несмотря на все украинцы стойко держатся - продолжают совершать шопинг, донатить на ВСУ, обустраивать быт, а в их жизнь возвращается планирование

 Александр Ямпольский

Напомним

По традиции - в день Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. 

Ранее УНН сообщал, что нынешнюю главную елку вместе с игрушками можно будет приобрести, а средства передать ВСУ. Также в благотворительной распродаже может участвовать фотозона.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Навіть в умовах війни більшість українців не відмовились від новорічного шопінгу - дослідження
Even in times of war, the majority of Ukrainians have not given up New Year's shopping - study
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