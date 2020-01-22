Давос-2020: Косюк рассказал, как остановить трудовую миграцию и вернуть людей домой
Киев • УНН
ДАВОС-КИЕВ. 22 января. УНН. Для того, чтобы остановить трудовую миграцию, нужно создать современные и хорошо оплачиваемые рабочие места в Украине. Этого не сложно добиться, если стимулировать бизнес. Об этом в Давосе заявил генеральный директор и собственник крупнейшего в Украине производителя курятины “МХП” Юрий Косюк, передаёт корреспондент УНН.
Этот вопрос он обсудил в рамках панельной дискуссии “Задача на 50 миллиардов долларов: бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине”, где также присутствовал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.
“Когда мы поднимем зарплаты, поставим новое оборудование, построим новые заводы — это будет лучшее место для них, куда лучше, чем у них есть сейчас за пределами Украины. И так мы сможем вернуть их назад”, — сказал Косюк.
Он также рассказал, как удалось остановить отток кадров в его компании “МХП”.
“Сегодня, у нас, нашей компании есть опыт — мы практически не потеряли наших инженеров, техников, рабочих, только одним путём — мы подняли их зарплаты и начали говорить с ними, мы начали их слышать, о их потребностях и их проблемах.
Это просто, поверьте — если мы создадим подобные условия для них, они будут счастливы вернуться назад в Украину”, — отметил бизнесмен.
Напомним, “МХП” признан одним из лучших работодателей в сфере АПК Украины.