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Давос-2020: Косюк рассказал, как остановить трудовую миграцию и вернуть людей домой

Киев • УНН

 • 22517 просмотра

ДАВОС-КИЕВ. 22 января. УНН. Для того, чтобы остановить трудовую миграцию, нужно создать современные и хорошо оплачиваемые рабочие места в Украине. Этого не сложно добиться, если стимулировать бизнес. Об этом в Давосе заявил генеральный директор и собственник крупнейшего в Украине производителя курятины “МХП” Юрий Косюк, передаёт корреспондент УНН.

Давос-2020: Косюк рассказал, как остановить трудовую миграцию и вернуть людей домой

Этот вопрос он обсудил в рамках панельной дискуссии “Задача на 50 миллиардов долларов: бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине”, где также присутствовал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

“Когда мы поднимем зарплаты, поставим новое оборудование, построим новые заводы — это будет лучшее место для них, куда лучше, чем у них есть сейчас за пределами Украины. И так мы сможем вернуть их назад”, — сказал Косюк.

Он также рассказал, как удалось остановить отток кадров в его компании “МХП”.

“Сегодня, у нас, нашей компании есть опыт — мы практически не потеряли наших инженеров, техников, рабочих, только одним путём — мы подняли их зарплаты и начали говорить с ними, мы начали их слышать, о их потребностях и их проблемах.

Это просто, поверьте — если мы создадим подобные условия для них, они будут счастливы вернуться назад в Украину”, — отметил бизнесмен.

Напомним, “МХП” признан одним из лучших работодателей в сфере АПК Украины. 

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