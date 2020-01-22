Давос-2020: Косюк розповів, як зупинити трудову міграцію і повернути людей додому
Київ • УНН
ДАВОС-КИЇВ. 22 січня. УНН. Для того, щоб зупинити трудову міграцію, потрібно створити сучасні і добре оплачувані робочі місця в Україні. Цього не складно домогтися, якщо стимулювати бізнес. Про це в Давосі заявив генеральний директор і власник найбільшого в Україні виробника курятини "МХП" Юрій Косюк, передає кореспондент УНН.
Це питання він обговорив в рамках панельної дискусії "Завдання на 50 мільярдів доларів: бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат в новій Україні", де також був присутній голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Коли ми піднімемо зарплати, поставимо нове обладнання, побудуємо нові заводи - це буде найкраще місце для них, значно краще, ніж у них є зараз за межами України. І так ми зможемо повернути їх назад", - сказав Косюк.
Він також розповів, як вдалося зупинити відтік кадрів в його компанії "МХП".
"Сьогодні, у нас, нашій компанії є досвід - ми практично не втратили наших інженерів, техніків, робітників, тільки одним шляхом - ми підняли їх зарплати і почали говорити з ними, ми почали їх чути, про їхні потреби і їхні проблеми.
Це просто, повірте - якщо ми створимо такі умови для них, вони будуть щасливі повернутися назад в Україну", - зазначив бізнесмен.
Нагадаємо, "МХП" визнаний одним з кращих роботодавців в сфері АПК України.