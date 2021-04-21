Давайте без хайпа и громких фраз: жена Тищенко решила высказаться о скандальной вечеринке в Fairmont

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“Для всех напишу первый и последний раз. Мой ДР был закрытым, собрались только близкие, узкий круг чуть более 20 человек, проходил в номерах отелях, не в ресторане, как написали некоторые СМИ... Каждый приглашённый гость сдал тест на COVID-19. Я вам скажу, что уже 99% из них с антителами. Я не болела COVID-19 и сдаю тесты в целях безопасности близких 2 раза в неделю, так как контактирую с людьми на работе. Касательно законности. Адвокаты и юристы давно дали ответ на ваш вопрос и разложили все по полочкам”, — написала Барановская, отвечая на вопросы в сторис в Instagram.

По ее словам, все свои траты она декларирует.

“На выпады людей в сети, которые знать меня не знают: все свои траты я декларирую согласно действующему закону законодательству Украины, какую бы чушь не несли блогеры, которые и гривны не отдали в бюджет Украины. Мне очень жаль, что вечер затронул чувства некоторых украинцев. У меня не было умысла вызывать подобные эмоции, и свою частную жизнь я намерено не освещаю. Я не видела многих более 2-лет и они сделали мне подарок прилетев в Киев. Давайте без хайпа, громких фраз и обвинений. Моя частная жизнь закрыта, я не выпячиваю ее и уважаю частную жизнь других людей”, — отметила жена Тищенка.

Дополнение

Ранее народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко оправдывался за громкую вечеринку в Fairmont. Он заявил, что на дне рождении жены в Fairmont было чуть больше 20 человек и все сдавали тесты на COVID-19 за сутки.

Контекст

В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont с салютом и без масок.

После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители.

Заместитель председателя фракции “Слуга народа”, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявлял, что фракция будет требовать объяснений от Николая Тищенко.

Так, 22 апреля “Слуга народа” соберется на заседание фракции, в частности из вечеринку Тищенко.

Кроме того, Корниенко заявил, что лишать мандата нардепа Николая Тищенко за вечеринку во время карантина — видимо, не сильно правильно. Это перевыборы и расходования средств.

Дополнение

В апреле прошлого года столичные правоохранители пришли с проверкой в ​​ресторан народного депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.