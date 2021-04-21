Давайте без хайпу і гучних фраз: дружина Тищенка вирішила висловитися про скандальну вечірку в Fairmont

Цитата

"Для всіх напишу перший і останній раз. Мій ДР був закритим, зібралися тільки найближчі, вузьке коло трохи більше 20 людей, проходив в номерах готелях, не в ресторані, як написали деякі ЗМІ ... Кожен запрошений гість здав тест на COVID-19. Я вам скажу, що вже 99% з них з антитілами. Я не хворіла COVID-19 і здаю тести з метою безпеки близьких 2 рази в тиждень, так як контактую з людьми на роботі. Щодо законності. Адвокати та юристи давно дали відповідь на ваше запитання і розклали все по поличках", - написала Барановська, відповідаючи на питання в сторіс в Instagram.

За її словами, всі свої витрати вона декларує.

"На випади людей в мережі, які знати мене не знають: всі свої витрати я декларую відповідно до чинного законодавства України, яку б нісенітницю не несли блогери, які і гривні не віддали в бюджет України. Мені дуже шкода, що вечір зачепив почуття деяких українців. У мене не було наміру викликати подібні емоції, і своє приватне життя я навмисно не висвітлюю. Я не бачила багатьох більш 2-х років і вони зробили мені подарунок, прилетівши до Києва. Давайте без хайпу, гучних фраз і звинувачень. Моє приватне життя закрите, я не виставляю його і поважаю приватне життя інших людей", - зазначила дружина Тищенка.

Доповнення

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко виправдовувався за гучну вечірку в Fairmont. Він заявив, що на дні народженні дружини в Fairmont було трохи більше 20 людей і всі здавали тести на COVID-19 за добу.

Контекст

На початку цього тижня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини в готелі Fairmont з салютом і без масок.

Після того, як в соцмережах поширили фото і відео з заходу, на якому гості явно не дотримувалися протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялися правоохоронці.

Заступник голови фракції "Слуга народу", голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявляв, що фракція вимагатиме пояснень від Миколи Тищенка.

Так, 22 квітня "Слуга народу" збереться на засідання фракції, зокрема щодо вечірки Тищенка.

Крім того, Корнієнко заявив, що позбавляти мандата нардепа Миколу Тищенка за вечірку під час карантину - мабуть, не сильно правильно. Це перевибори і витрачання коштів.

Доповнення

У квітні минулого року столичні правоохоронці прийшли з перевіркою в ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка після того, як в мережі з'явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину.