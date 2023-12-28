"Давайте молиться за мученическую Украину", - Папа Франциск

Папа Римский Франциск призвал молиться за тех, кто страдает от насилия в Палестине, Израиле и Украине, и за прекращение всех войн. Об этом сообщает Ansa, передает УНН.

Пожалуйста, не забывайте молиться за тех, кто страдает от ужасных последствий насилия и войны. Особенно давайте помолимся за мученическую Украину и за народы Палестины и Израиля. Война - это зло, давайте молиться за прекращение войн сказал Папа в конце своей общей аудиенции в Ватикане, последней в 2023 году.

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