Дания впервые объявила Гренландию главным приоритетом нацбезопасности

Служба оборонной разведки связала изменение приоритетов с желанием президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

Гренландия является частью Дании, но имеет значительную автономию, в частности свободу заключения торговых соглашений с другими странами. В 1985 году Гренландия вышла из состава Европейского экономического сообщества. Китай уже подписал с ними договоры о разработке местных месторождений.

Напомним, Дания усиливает обороноспособность Гренландии на фоне намерений Трампа.