Дания усиливает обороноспособность Гренландии на фоне намерений Трампа

"Присутствие Командование обороны Дании в Арктике и Северной Атлантике будет еще более важным в ближайшие годы, поскольку геополитическое значение Арктики возрастет", - заявили в Минобороны Дании.

Заявление появилось после визита в Гренландию премьер-министра Дании Метте Фредериксен и, как отмечает издание, стала результатом дипломатической драки между США и Данией по поводу неудачной попытки Трампа приобрести самый большой остров в мире.

Во время визита на остров Фредериксен было принято решение о совместные военные учения и тренировки для аварийных служб.

Также рассматривается возможность отправки новых военных кораблей на остров.

Напомним, Трамп выразил недовольство тем, в какой форме премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что Гренландия не продается.