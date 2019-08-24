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Данія посилює обороноздатність Гренландії на тлі намірів Трампа

Данія посилює обороноздатність Гренландії на тлі намірів Трампа

Київ • УНН

 • 8731 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Данія і Гренландія домовилися про зміцнення співпраці у сфері безпеки та оборони у зв'язку зі зростанням стратегічної ролі Арктичного регіону і наміром президента США Дональда Трампа купити Гренландію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

"Присутність Командування оборони Данії в Арктиці та Північній Атлантиці буде ще важливішим у найближчі роки, оскільки геополітичне значення Арктики зросте", - заявили в Міноборони Данії.

Заява з’явилася після візиту до Гренландії прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і, як зазначає видання, стала результатом дипломатичної бійки між США і Данією з приводу невдалої спроби Трампа придбати найбільший острів у світі.

Під час візиту на острів Фредеріксен було ухвалене рішення про спільні військові навчання та тренування для аварійних служб.

Також розглядається можливість відправки нових військових кораблів на острів.

Нагадаємо, Трамп висловив невдоволення тим, у якій формі прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про те, що Гренландія не продається.

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