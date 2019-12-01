Данія вперше оголосила Гренландію головним пріоритетом нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Данія вперше оголосила дотримання безпеки Гренландії важливішою за такі загрози, як тероризм чи кіберзлочинність. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Служба оборонної розвідки пов'язала зміну пріоритетів з бажанням президента США Дональда Трампа придбати Гренландію.
Гренландія є частиною Данії, але має значну автономію, зокрема свободу укладання торгових угод з іншими країнами. У 1985 році Гренландія вийшла зі складу Європейського економічного співтовариства. Китай вже підписав з нею договори про розробку місцевих родовищ.
Нагадаємо, Данія посилює обороноздатність Гренландії на тлі намірів Трампа.