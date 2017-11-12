Дания и Ирландия свели вничью первую игру плей-офф отбора к ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сборные Дании и Ирландии не смогли забить друг другу в первом матче плей-офф ЧМ-2018, который прошел в Копенгагене, сообщает УНН со ссылкой на сайт Мундиаля-2018.
Опасных моментов в игре было намного меньше, чем эпизодов вязкой и жесткой борьбы. Опасность у ворот в основном приходила после стандартных положений или длинных забросов в штрафную. Сборная Дании была ближе к успеху, но с ударами Корнелиуса и Дилэйни в первом тайме, а также Юссуфа Поульсена в самой концовке матча блестяще справился ирландский вратарь Даррен Рэндолф. Его коллега по амплуа Каспер Шмейхель также не ошибся после ударов в упор Сайреса Кристи и Шейна Даффи, и на табло после 90 минут остались закономерные нули.
"Ребята провели отличный матч, отдали много сил. Вопрос о выходе на чемпионат мира по-прежнему открыт. Во вторник надо победить, необходимо будет забить парочку голов, так как датчане способны отличиться на выезде", - рассказал тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил.
Таким образом, из всех четырех первых стыковых поединков европейского отбора только в Копенгагене зрители так и не увидели забитых мячей.
Заметим, что хотя датчане и не смогли добиться победы на своем поле, благодаря ничьей с Ирландией их беспроигрышная серия достигла 10 матчей (5 побед, 5 ничьих).
Добавим также, судьба путевки на Мундиаль-2018 в этой паре определится 14 ноября.