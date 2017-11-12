Данія та Ірландія звели внічию першу гру плей-оф відбору до ЧС-2018

Небезпечних моментів у грі було набагато менше, ніж епізодів в'язкої і жорсткої боротьби. Небезпека біля воріт в основному приходила після стандартних положень або довгих закидів в штрафну. Збірна Данії була ближче до успіху, але з ударами Корнеліуса і Ділейні в першому таймі, а також Юссуфа Поульсена в самій кінцівці матчу блискуче впорався ірландський воротар Даррен Рендолф. Його колега по амплуа Каспер Шмейхель також не схибив після ударів впритул Сайреса Крісті і Шейна Даффі, і на табло після 90 хвилин залишилися закономірні нулі.

"Хлопці провели відмінний матч, віддали багато сил. Питання про вихід на чемпіонат світу як і раніше відкритий. У вівторок треба перемагати, необхідно буде забити парочку голів, тому що данці здатні відзначитися на виїзді", - розповів тренер збірної Ірландії Мартін О'Ніл.

Таким чином, з усіх чотирьох перших стикових поєдинків європейського відбору лише в Копенгагені глядачі так і не побачили забитих м'ячів.

Зауважимо, що хоча данці і не змогли добитися перемоги на своєму полі, завдяки нічиєї з Ірландією їх безпрограшна серія досягла 10 матчів (5 перемог, 5 нічиїх).

Додамо також, доля путівки на Мундіаль-2018 у цій парі визначиться 14 листопада.