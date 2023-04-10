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Дания предлагает привлечь экс-военных США к обслуживанию военной техники в Украине

Дания предлагает привлечь экс-военных США к обслуживанию военной техники в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Есть предложение по привлечению к обслуживанию переданных Украине международными партнерами танков и другой военной техники бывших военнослужащих США. Речь идет о предоставлении возможности приехать им в Украину. Об этом сообщил и.о. министра обороны Королевства Дания Троэлс Лунд Поульсен во время брифинга в Одессе, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Одно дело передать танки Leopard 1 и системы CAESAR, но они должны обслуживаться должным образом в Украине. Мы должны решить этот вопрос еще до того, как техника поступит в Украину, чтобы она работала в долгосрочной перспективе. Есть предложение привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, которые сейчас являются обычными гражданскими, нанять их и дать возможность приехать в Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники», - сказал Поульсен.

Министр обороны Украины Алексей Резников добавил, что это известие является для него новостью и звучит разумно.

«Я убежден, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов. Мы организуем все, что от нас зависит для того, чтобы они приехали в Украину, потому что давно предлагаем нашим партнерам организовать обследование, обслуживание, ремонт максимально приближенных к полю боя», - рассказал Резников.

Дополнение

Дания планирует передать Украине артиллерийские установки CAESAR в следующем месяце, а первые танки Leopard 1 к лету.

Дания и Норвегия передадут Украине снаряды 155-мм калибра для САУ CAESAR.

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