Данія пропонує залучити ексвійськових США до обслуговування військової техніки в Україні

Цитата

«Одна справа передати танки Leopard 1 та системи CAESAR, але вони мають обслуговуватися належним чином в Україні. Ми повинні вирішити це питання ще до того, як техніка надійде в Україну, щоб вона працювала у довгостроковій перспективі. Є пропозиція залучити підрядників з колишніх військовослужбовців США, які зараз є звичайними цивільними громадянами, найняти їх та дати можливість приїхати в Україну, щоб забезпечувати обслуговування техніки», - сказав Поульсен.

Міністр оборони України Олексій Резніков додав, що ця звістка є для нього новиною й звучить розумно.

«Я переконаний, що наші партнери могли б найняти таких фахівців. Ми організуємо все, що від нас залежить для того, щоб вони приїхали в Україну, тому що давно пропонуємо нашим партнерам організувати обстеження, обслуговування, ремонт максимально наближених до поля бою», - розповів Резніков.

Доповнення

Данія планує передати Україні артилерійські установки CAESAR наступного місяця, а перші танки Leopard 1 до літа.

Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди 155-мм калібру для САУ CAESAR.