Данія пропонує залучити ексвійськових США до обслуговування військової техніки в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Є пропозиція щодо залучення до обслуговування переданих Україні міжнародними партнерами танків та іншої військової техніки колишніх військовослужбовців США. Йдеться про надання можливість приїхати їм в Україну. Про це повідомив в.о. міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен під час брифінгу в Одесі, передає кореспондент УНН.
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«Одна справа передати танки Leopard 1 та системи CAESAR, але вони мають обслуговуватися належним чином в Україні. Ми повинні вирішити це питання ще до того, як техніка надійде в Україну, щоб вона працювала у довгостроковій перспективі. Є пропозиція залучити підрядників з колишніх військовослужбовців США, які зараз є звичайними цивільними громадянами, найняти їх та дати можливість приїхати в Україну, щоб забезпечувати обслуговування техніки», - сказав Поульсен.
Міністр оборони України Олексій Резніков додав, що ця звістка є для нього новиною й звучить розумно.
«Я переконаний, що наші партнери могли б найняти таких фахівців. Ми організуємо все, що від нас залежить для того, щоб вони приїхали в Україну, тому що давно пропонуємо нашим партнерам організувати обстеження, обслуговування, ремонт максимально наближених до поля бою», - розповів Резніков.
Доповнення
Данія планує передати Україні артилерійські установки CAESAR наступного місяця, а перші танки Leopard 1 до літа.
Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди 155-мм калібру для САУ CAESAR.