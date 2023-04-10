Данія пропонує залучити ексвійськових США до обслуговування військової техніки в Україні

ukru
Ексклюзив
15:02 • 55203 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 91278 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 120475 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 265567 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 187068 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 176098 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 280653 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456077 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346893 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357623 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 189558 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 155748 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 151874 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 110454 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 63208 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 265547 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 280641 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 511502 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 645350 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 668775 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 50877 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 63163 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 151835 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 189519 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 208244 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Данія пропонує залучити ексвійськових США до обслуговування військової техніки в Україні

Данія пропонує залучити ексвійськових США до обслуговування військової техніки в Україні

Київ • УНН

 • 661925 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Є пропозиція щодо залучення до обслуговування переданих Україні міжнародними партнерами танків та іншої військової техніки колишніх військовослужбовців США. Йдеться про надання можливість приїхати їм в Україну. Про це повідомив в.о. міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен під час брифінгу в Одесі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Одна справа передати танки Leopard 1 та системи CAESAR, але вони мають обслуговуватися належним чином в Україні. Ми повинні вирішити це питання ще до того, як техніка надійде в Україну, щоб вона працювала у довгостроковій перспективі. Є пропозиція залучити підрядників з колишніх військовослужбовців США, які зараз є звичайними цивільними громадянами, найняти їх та дати можливість приїхати в Україну, щоб забезпечувати обслуговування техніки», - сказав Поульсен.

Міністр оборони України Олексій Резніков додав, що ця звістка є для нього новиною й звучить розумно.

«Я переконаний, що наші партнери могли б найняти таких фахівців. Ми організуємо все, що від нас залежить для того, щоб вони приїхали в Україну, тому що давно пропонуємо нашим партнерам організувати обстеження, обслуговування, ремонт максимально наближених до поля бою», - розповів Резніков.

Доповнення

Данія планує передати Україні артилерійські установки CAESAR наступного місяця, а перші танки Leopard 1 до літа.

Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди 155-мм калібру для САУ CAESAR.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38