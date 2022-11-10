Дания предоставила разрешение оператору "Северного потока" провести расследование его утечек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Агентство геоданных Дании предоставило разрешение компании Nord Stream AG, оператору газопровода "Северный поток-1", провести собственное расследование по повреждениям, повлекшим утечки газа. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
Оператору Nord Stream AG предоставили разрешение на исследование глубин в исключительной экономической зоне Дании, сказал представитель агентства. Отмечается, что заявка, направленная в агентство геоданных Дании 13 октября, "получила зеленый свет" 1 ноября.
Добавим
2 ноября компания Nord Stream завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга.
Напомним
В конце сентября у датского острова Борнхольм произошло четыре истока на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По данным сейсмических институтов, до появления утечек были зафиксированы два подводных взрыва.
Швеция и Дания пришли к выводу, что четыре истока на газопроводах были вызваны взрывами, но не указали, кто может нести ответственность. Кремль отрицает свою причастность к инциденту.
Исследователи сообщили, что утечки из газопровода привели к выбросу около 70 000 тонн мощного парникового газа метана. Ученые выразили обеспокоенность влиянием истоков на климат и окружающую среду, но подчеркнули, что количество метана составляет незначительную долю глобальных выбросов.