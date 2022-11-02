Оператор "Північного потоку - 1", завершив початковий збір даних на місці пошкодження першої нитки газопроводу

Цитата

«Станом на 2 листопада 2022 р. компанія Nord Stream AG завершила початковий збір даних на місці пошкодження першої нитки газопроводу у винятковій економічній зоні Швеції», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми результатами огляду місця ушкодження на морському дні виявлено кратери техногенного характеру завглибшки від 3 до 5 метрів на відстані близько 248 м один від одного. Ділянка труби між кратерами повністю зруйнована, радіус розкиду фрагментів труби становить не менше 250 м. Фахівці продовжують аналізувати отримані під час обстеження дані.

Доповнення

Вночі, проти 27 вересня, на північному сході від острова Борнгольм (у Балтійському морі, належить Данії) на трасі газопроводу "Північний потік-1" стався витік газу. РосЗМІ писали, що постачання російського газу по Північному потоку повністю зупинено до тих пір, доки не будуть усунені пошкодження обладнання, а саме витік масла на двигунах.

Слідство у Швеції назвало "детонації" причиною витоків із "Північного потоку".

кремль заперечує свою причетність до вибухів на "Північному потоці".