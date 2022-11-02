Оператор "Северного потока - 1" завершил начальный сбор данных на месте повреждения первой нити газопровода

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«По состоянию на 2 ноября 2022 г. компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нити газопровода в исключительной экономической зоне Швеции», - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.

Специалисты продолжают анализировать данные, полученные при обследовании.

Дополнение

В ночь на 27 сентября, к северо-востоку от острова Борнгольм (в Балтийском море, принадлежит Дании) на трассе газопровода "Северный поток-1" произошла утечка газа. РосСМИ писали, что поставки российского газа по Северному потоку полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования, а именно утечка масла на двигателях.

Следствие в Швеции назвало "детонации" причиной утечек из "Северного потока".

Кремль отрицает свою причастность к взрывам на "Северном потоке".