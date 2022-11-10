Данія надала дозвіл оператору "Північного потоку" провести розслідування його витоків

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Оператору Nord Stream AG надали дозвіл на дослідження глибин у винятковій економічній зоні Данії, сказав представник агентства. Зазначається, що заявка, надіслана в агентство геоданих Данії 13 жовтня, "отримала зелене світло" 1 листопада.

Додамо

2 листопада компанія Nord Stream завершила початковий збір даних на місці пошкодження першої нитки газопроводу у винятковій економічній зоні Швеції. За попередніми результатами огляду місця ушкодження на морському дні виявлено кратери техногенного характеру завглибшки від 3 до 5 метрів на відстані близько 248 м один від одного.

Нагадаємо

Наприкінці вересня біля датського острова Борнхольм сталося чотири витоки на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". За даними сейсмічних інститутів, до появи витоків були зафіксовані два підводні вибухи.

Швеція та Данія дійшли висновку, що чотири витоки на газопроводах були спричинені вибухами, але не вказали, хто може нести відповідальність. Кремль заперечує свою причетність до інциденту.

Дослідники повідомили, що витоки з газопроводу призвели до викиду близько 70 000 тонн потужного парникового газу метану. Вчені висловили стурбованість щодо впливу витоків на клімат та довкілля, але наголосили, що кількість метану становить незначну частку глобальних викидів.