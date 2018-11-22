Первый украинский электрогрузовик презентовали в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В четверг, 22 ноября 2018 года, в г. Луцк состоялась презентация первой украинской электромашины, изготовленной АО “АК “Богдан Моторс” для компании Banke Electromotive (Королевство Дания). Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры на странице в Facebook, передает УНН.
“Производство первого украинского электрического грузовика является определяющим и решающим событием для Украины”, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Молдова хотят создать коридор зарядных станций для электрокаров
Произведенная в Украине электромашина получила положительные отзывы у заказчика — датской компании Banke Electromotive. После завершения сертификации в Дании планируется начало ее серийного выпуска в рамках масштабного контракта с европейской компанией.
Электромашина ERCV27 предназначена для механизированной загрузки твердых бытовых отходов. Она будет работать в городах ЕС.
В Украине видят возможности в производстве электрического специального транспорта для стран ЕС, которые сейчас проявляют большой спрос на экологическую технику. В перспективе электрическими машинами могут заинтересоваться и украинские города, для которых вопрос экологичности транспорта в будущем станет определяющим.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили
Электрогрузовик ERCV27 способен развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет. Транспортное средство оборудовано комбинированной вентиляцией, водяными обогревателями, системой видеонаблюдения и кондиционером.
Отметим, что на рынке электрических грузовиков в мире наблюдается значительная конкуренция. Каждый известный автомобильный концерн пытается развивать это направление. Так, по состоянию на 2018 год основными игроками считаются Tesla, Volvo, BYD, BMW, Daimler Benz-Mercedes, Renault, Nissan, Scania, MAN. Также в этом сегменте работает нидерландская компания Terberg.
Мало того, техническая изобретательность производителей электрогрузовиков показывает результаты. Так, первой компанией, которая начала производство беспилотных электрогрузовиков, стала Tesla. Уже в 2019 году компания Илона Маска обещает выпустить серию електрофур Tesla Semi на автопилоте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 75% китайцев готовы пересесть на электромобили
Напомним, в Украине зарегистрировано уже 7439 электромобилей. Из них около 80% — это подержанные авто. Наиболее популярная марка — Nissan Leaf. Кроме этого, в Украине насчитывается около 2 тысяч зарядных станций для электромобилей.
Ранее УНН сообщал, что в I полугодии в Украине приобретено 3596 электромобилей.