Первый украинский электрогрузовик презентовали в Луцке

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92686 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104987 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140284 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137704 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132935 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126693 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165457 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 46499 просмотра
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 27235 просмотра
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

8 марта, 18:40 • 17969 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 24346 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 29644 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 130205 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 165457 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 176008 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187031 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244608 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 140284 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101801 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106187 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108892 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108397 просмотра
Актуальное
Первый украинский электрогрузовик презентовали в Луцке

Первый украинский электрогрузовик презентовали в Луцке

Киев  •  УНН

 • 18212 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В четверг, 22 ноября 2018 года, в г. Луцк состоялась презентация первой украинской электромашины, изготовленной АО “АК “Богдан Моторс” для компании Banke Electromotive (Королевство Дания). Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры на странице в Facebook, передает УНН.

“Производство первого украинского электрического грузовика является определяющим и решающим событием для Украины”, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Молдова хотят создать коридор зарядных станций для электрокаров

Произведенная в Украине электромашина получила положительные отзывы у заказчика — датской компании Banke Electromotive. После завершения сертификации в Дании планируется начало ее серийного выпуска в рамках масштабного контракта с европейской компанией.

Электромашина ERCV27 предназначена для механизированной загрузки твердых бытовых отходов. Она будет работать в городах ЕС.

В Украине видят возможности в производстве электрического специального транспорта для стран ЕС, которые сейчас проявляют большой спрос на экологическую технику. В перспективе электрическими машинами могут заинтересоваться и украинские города, для которых вопрос экологичности транспорта в будущем станет определяющим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили

Электрогрузовик ERCV27 способен развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет. Транспортное средство оборудовано комбинированной вентиляцией, водяными обогревателями, системой видеонаблюдения и кондиционером.

Отметим, что на рынке электрических грузовиков в мире наблюдается значительная конкуренция. Каждый известный автомобильный концерн пытается развивать это направление. Так, по состоянию на 2018 год основными игроками считаются Tesla, Volvo, BYD, BMW, Daimler Benz-Mercedes, Renault, Nissan, Scania, MAN. Также в этом сегменте работает нидерландская компания Terberg.

Мало того, техническая изобретательность производителей электрогрузовиков показывает результаты. Так, первой компанией, которая начала производство беспилотных электрогрузовиков, стала Tesla. Уже в 2019 году компания Илона Маска обещает выпустить серию електрофур Tesla Semi на автопилоте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 75% китайцев готовы пересесть на электромобили

Напомним, в Украине зарегистрировано уже 7439 электромобилей. Из них около 80% — это подержанные авто. Наиболее популярная марка — Nissan Leaf. Кроме этого, в Украине насчитывается около 2 тысяч зарядных станций для электромобилей.

Ранее УНН сообщал, что в I полугодии в Украине приобретено 3596 электромобилей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы