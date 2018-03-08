Tesla відправила першу партію вантажу за допомогою своїх електрофур

Він розмістив у сервісі фотографію двох електровантажівок Tesla Semi перед їх відправкою зі штату Невада. Як зазначив Маск, фури доставлять партію акумуляторів для автомобілів Tesla з заводу компанії у Неваді на складальний майданчик у штаті Каліфорнія.

Йдеться про першу повноцінну тестову доставку за допомогою Tesla Semi. Чи успішно вантаж доїхав до пункту призначення, ані сам Маск, ані представники Tesla поки не повідомили. Масове виробництво електрофур та їх продаж планується розпочати у 2019 році.

Презентація Tesla Semi відбулася 16 листопада 2017 року ангарі аеродрому при конструкторському бюро Tesla в місті Хоторн (штат Каліфорнія). Базова модель з запасом ходу в 480 км обійдеться в 150 тисяч доларів. Модель з запасом в 800 км отримала попередню ціну в 180 тисяч доларів. Tesla планує продавати лімітовану версію Founders Series на 1000 електровантажівок за 200 тисяч доларів. Електрофура здатна без вантажу розганятися до швидкості 96,6 км/год всього за п’ять секунд, а з максимальним корисним навантаженням — за 20 секунд.

Слід зазначити, що дизельні вантажівки можуть проходити без дозаправки до 1600 кілометрів. Місце для водія в трейлері Tesla знаходиться посередині кабіни, що дозволяє компанії заощадити на виробництві моделей з лівим і правим кермом.

Tesla Semi оснащені системою напівавтономного водіння, яка дозволяє змінювати смугу руху по команді і згортати з одного шосе на інше без участі водія. За словами Маска, нова електровантажівка приблизно на 20% економічніша в експлуатації, ніж звичайні фури. Підзарядки протягом 30 хвилин достатньо, щоб Tesla Semi подолав мінімум 644 км.