Tesla отправила первую партию груза с помощью своих электрофур
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Компания Tesla впервые отправила партию груза с помощью новейших электрофур собственного производства. Об этом сообщил в четверг в Instagram глава компании Маск, информирует УНН.
Он разместил в сервисе фотографию двух электрофур Tesla Semi перед их отправкой из штата Невада. Как отметил Маск, фуры доставят партию аккумуляторов для автомобилей Tesla с завода компании в Неваде на сборочную площадку в штате Калифорния.
Речь идет о первой полноценной тестовой доставке с помощью Tesla Semi. Успешно ли груз доехал до пункта назначения, ни сам Маск, ни представители Tesla пока не сообщили. Массовое производство электрофур и их продажу планируется начать в 2019 году.
Презентация Tesla Semi состоялась 16 ноября 2017 года в ангаре аэродрома при конструкторском бюро Tesla в городе Хоторн (штат Калифорния). Базовая модель с запасом хода в 480 км обойдется в 150 тыс. долларов. Модель с запасом в 800 км получила предварительную цену в 180 тыс. долларов. Tesla планирует продавать лимитированную версию Founders Series на 1 тыс. электрофур за 200 тыс. долларов. Электрофура способна без груза разгоняться до скорости 96,6 км/ч всего за пять секунд, а с максимальной полезной нагрузкой - за 20 секунд.
Следует отметить, что дизельные грузовики могут проходить без дозаправки до 1600 километров. Место для водителя в трейлере Tesla находится посередине кабины позволяет компании сэкономить на производстве моделей с левым и правым рулем.
Tesla Semi оснащены системой полуавтономного вождения, которая позволяет перестраиваться по команде и сворачивать с одной шоссе на другое без участия водителя. По словам Маска, новая электрофура примерно на 20% экономичнее в эксплуатации, чем обычные фуры. Подзарядки в течение 30 минут достаточно, чтобы Tesla Semi преодолел минимум 644 км.