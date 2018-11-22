Першу українську електровантажівку презентували у Луцьку

“Виробництво першої української електричної вантажівки є визначальною і вирішальною подією для України”, заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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Вироблена в Україні електромашина отримала позитивні відгуки у замовника — данської компанії Banke Electromotive. Після завершення сертифікації в Данії планується початок її серійного випуску в рамках масштабного контракту з європейською компанією.

Електромашина ERCV27 призначена для механізованого завантаження твердих побутових відходів. Вона буде працювати в містах ЄС.

В Україні вбачають можливості у виробництві електричного спеціального транспорту для країн ЄС, які зараз виявляють великий попит на екологічну техніку. У перспективі електричними машинами можуть зацікавитися і українські міста, для яких питання екологічності транспорту у майбутньому стане визначальним.

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Електровантажівка ERCV27 здатна розвивати швидкість до 80 км/ч. Запас ходу без підзарядки тягових батарей при повній допустимій масі становить 220 км, а термін їх експлуатації досягає 12 років. Транспортний засіб обладнаний комбінованою вентиляцією, водяними обігрівачами, системою відеоспостереження і кондиціонером.

Зазначимо, що на ринку електричних вантажівок у світі спостерігається значна конкуренція. Кожен відомий автомобільний концерн намагається розвивати цей напрям. Так, станом на 2018 рік основними гравцями вважаються Tesla, Volvo, BYD, BMW, Daimler Benz-Mercedes, Renault, Nissan, Scania, MAN. Також у цьому сегменті працює нідерландська компанія Terberg.

Мало того, технічна винахідливість виробників електровантажівок показує результати. Так, першою компанією, яка почала виробництво беспілотних електровантажівок, стала Tesla. Вже у 2019 році компанія Ілона Маска обіцяє випустити серію електрофур Tesla Semi на автопілоті.

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Нагадаємо, в Україні зареєстровано вже 7 439 електромобілів. Із них близько 80 % — це уживані авто. Найбільш популярна марка — Nissan Leaf. Крім цього, в Україні нараховується близько 2 тисяч зарядних станцій для електромобілів.

Раніше УНН повідомляв, що у І півріччі в Україні придбано 3 596 електромобілів.