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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50419 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67021 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110452 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136938 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144494 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130058 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Данилюк: не существует другого способа завершить эту войну - кроме победы

Киев  •  УНН

 • 9762 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Противостояние с Российской Федерацией должно завершиться победой Украины. Другого завершения этого конфликта нет, считает руководитель Центра оборонных реформ, лидер гражданского движения "Спільна Справа" Александр Данилюк, передает УНН.

"Именно победу мы должны искать в противостоянии с Российской Федерацией. Не замораживание конфликта, не сохранение позиционной войны, капитуляции, а именно победы. Сохраняя и наращивая способности ВСУ по сдерживанию РФ, как на Донбассе, так и на других направлениях потенциальной военной агрессии, усиливая эффективность украинских спецслужб, особенно работу контрразведывательных подразделений, мы должны переходить к активной гибридной обороне", - сказал Данилюк.

Он добавил, что определение финансовых, экономических, международно-политических уязвимостей РФ и использование их для нанесения стране-агрессору максимальных убытков должно стать приоритетом деятельности украинского правительства.

"Ни один украинский чиновник не имеет ни юридического, ни морального права идти на уступки не только в вопросах восстановления территориальной целостности, но и в вопросах полномасштабного возмещения Россией убытков, которые она нанесла нашему народу. Победа в этой войне лежит не через дефолт Украины, а через дефолт России", - утверждает военный эксперт.

Ранее Данилюк заявлял, что компромисс с Россией, который поддерживается значительной частью украинских олигархов, это попытка продать под видом мира капитуляцию - что будет означать, что Россия будет нарезать Украину как колбасу.

Александр Данилюк - экс-кандидат в президенты Украины, один из лидеров Революции достоинства. В 2014 - советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.

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