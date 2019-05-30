Данилюк: не існує іншого способу завершити цю війну - крім перемоги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Протистояння з Російською Федерацією має завершитися перемогою України. Іншого завершення цього конфлікту немає, вважає керівник Центру оборонних реформ, лідер громадянського руху “Спільна Справа” Олександр Данилюк, передає УНН.

“Саме перемогу ми маємо шукати в протистоянні з Російською Федерацією. Не заморожування конфлікту, не збереження позиційної війни, не капітуляції, а саме перемоги. Зберігаючи та нарощуючи спроможності ЗСУ по стримуванню РФ, як на Донбасі, так і на інших напрямках потенційної військової агресії, посилюючи ефективність українських спецслужб, а особливо роботу контррозвідувальних підрозділів, ми маємо переходити до активної гібридної оборони”, — сказав Данилюк.

Він додав, що визначення фінансових, економічних, міжнародно-політичних вразливостей РФ і використання їх для завдання країні-агресору максимальних збитків має стати пріоритетом діяльності українського уряду.

"Жоден український чиновник не має ані юридичного, ані морального права йти на поступки не лише в питаннях відновлення територіальної цілісності, але й в питаннях повномасштабного відшкодування Росією збитків, які вона завдала нашому народу. Перемога в цій війні лежить не через дефолт України, а через дефолт Росії", — стверджує військовий експерт.

Раніше Данилюк заявляв, що компроміс з Росією, котрий підтримується значною частиною українських олігархів, це спроба продати під виглядом миру капітуляцію — що означатиме, що Росія буде нарізати Україну як ковбасу.

Олександр Данилюк — екс-кандидат в президенти України, один з лідерів Революції гідності. В 2014 — радник міністра оборони. Брав участь в бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.

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