Данилов считает, что отдельные действия "определенных органов власти" в Украине несут угрозу нацбезопасности

"Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - отметил секретарь.

Как сообщалось ранее в УНН, глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резонансное решение КСУ. По его словам, вскоре будут приняты конкретные шаги относительно таких действий.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.