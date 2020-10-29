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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43444 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65479 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100206 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117451 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94987 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100409 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103370 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Данилов считает, что отдельные действия "определенных органов власти" в Украине несут угрозу нацбезопасности

Данилов считает, что отдельные действия "определенных органов власти" в Украине несут угрозу нацбезопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Действия некоторых органов украинской власти имеют незаконный характер. Об этом на странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН.

"Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - отметил секретарь.

Как сообщалось ранее в УНН, глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резонансное решение КСУ. По его словам, вскоре будут приняты конкретные шаги относительно таких действий.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

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