Данілов вважає, що окремі дії "певних органів влади" в Україні несуть загрозу нацбезпеці

"Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їхні окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - зазначив секретар.

Як повідомлялося раніше в УНН, глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на резонансне рішення КСУ. За його словами, незабаром будуть вжиті конкретні кроки щодо таких дій.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.