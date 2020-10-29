Данілов вважає, що окремі дії "певних органів влади" в Україні несуть загрозу нацбезпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Дії деяких органів української влади мають незаконний характер. Про це на сторінці у Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН.
"Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їхні окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - зазначив секретар.
Як повідомлялося раніше в УНН, глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на резонансне рішення КСУ. За його словами, незабаром будуть вжиті конкретні кроки щодо таких дій.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.