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Данилов о российской угрозе: в СМИ слишком много ”парамилитарной беллетристики"

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов пожаловался на объемы информации относительно российской угрозы в украинских СМИ и призвал не паниковать. Об этом он заявил по итогам заседания, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы рассматривали ряд вопросов, прежде всего, связанных с первоочередными мерами обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз”, — сказал Данилов.

"В последнее время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики появляется в СМИ. Хотел бы обратиться ко всем вам немножечко убавить тот накал, который на сегодня существует. Ситуация, которая есть — является для нас вполне понятной, нет никаких поводов для того чтобы мы паниковали”, - добавил он.

Детали

На сегодняшнем заседании, по словам Данилова, Совет по нацбезопасности заслушал председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, главу ГУР МОУ Кирилла Буданова, главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко, главу Минобороны Алексея Резникова (относительно основ нацсопротивления), Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного о готовности ВСУ к выполнению задач по защите страны.

Также заслушали главу МИД Дмитрия Кулебу, главу СБУ Ивана Баканова, главу МВД Дениса Монастырского, премьер-министра Дениса Шмигаля, министра энергетики Германа Галущенко, главу Минздрава Виктора Ляшко, а также председателя Государственной службы специальной связи Юрия Щиголя по кибератакам на прошлой неделе.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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