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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Данілов про російську загрозу: в ЗМІ занадто багато “парамілітарної белетристики”

Данілов про російську загрозу: в ЗМІ занадто багато “парамілітарної белетристики”

Київ • УНН

 • 23966 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов поскаржився на обсяги інформації щодо російської загрози в українських ЗМІ і закликав не панікувати. Про це він заявив за підсумками засідання, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми розглядали низку питань, перш за все, пов’язаних з першочерговими заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз”, — сказав Данілов.

“Останнім часом відбувається дуже багато інформаційних подій в нашій країні, дуже багато парамілітарної белетристики з’являється в ЗМІ. Хотів би звернутись до всіх вас трошечки збавити той накал, який на сьогодні існує. Ситуація, яка є — є для нас цілком зрозумілою, немає ніяких приводів для того щоб ми панікувалии”, — додав він.

Деталі

На сьогоднішньому засіданні, зі слів Данілова, Рада з нацбезпеки заслухала голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, очільника ГУР МОУ Кирила Буданова, Голову Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка, очільника Міноборони Резнікова (щодо основ нацсупротиву), Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про готовність ЗСУ до виконання завдань з захисту країни.

Також заслухали очільника МЗС Дмитра Кулебу, голову СБУ Івана Баканова, очільника МВС ДенисаМонастирського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голову МОЗ Віктора Ляшка, а також Голову Державної служби спеціального зв’язку Юрія Щиголя щодо кібератак минулого тижня.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

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