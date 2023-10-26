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Данилов об атаке рф возле Хмельницкой АЭС: традиционная "пугалка"

Киев • УНН

 • 87359 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя вражескую атаку "шахедами" возле Хмельницкой АЭС в ночь на 25 октября, заявил, что так россия в очередной раз запугивает мир. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Данилов об атаке рф возле Хмельницкой АЭС: традиционная "пугалка"

Цитата

"Действительно, тот обстрел, который был вчера ночью, должен был произойти возле очень опасного объекта. Это традиционная российская "пугалка", когда они пугают весь мир или атомным оружием, или атомным инцидентом. Это варвары", - заявил Данилов. 

По его словам, к такому запугиванию россией «надо уже как-то привыкать». Однако это еще одно предупреждение миру, что войну надо завершить как можно скорее. «Для этого надо максимальная помощь", – отметил секретарь СНБО.

Напомним

В ночь на 25 октября армия рф нанесла удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС. Пострадали 16 человек.

7 из-за ночной атаки россиян по Хмельницкой области 1760 об’объектов социальной инфраструктуры были повреждены в Шепетовском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и отметил, что вероятно, что мишенью была Хмельницкая атомная станция.

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