Данилов об атаке рф возле Хмельницкой АЭС: традиционная "пугалка"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя вражескую атаку "шахедами" возле Хмельницкой АЭС в ночь на 25 октября, заявил, что так россия в очередной раз запугивает мир. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Действительно, тот обстрел, который был вчера ночью, должен был произойти возле очень опасного объекта. Это традиционная российская "пугалка", когда они пугают весь мир или атомным оружием, или атомным инцидентом. Это варвары", - заявил Данилов.
По его словам, к такому запугиванию россией «надо уже как-то привыкать». Однако это еще одно предупреждение миру, что войну надо завершить как можно скорее. «Для этого надо максимальная помощь", – отметил секретарь СНБО.
Напомним
В ночь на 25 октября армия рф нанесла удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС. Пострадали 16 человек.
7 из-за ночной атаки россиян по Хмельницкой области 1760 об’объектов социальной инфраструктуры были повреждены в Шепетовском районе.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и отметил, что вероятно, что мишенью была Хмельницкая атомная станция.