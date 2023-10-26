Данілов про атаку рф біля Хмельницької АЕС: традиційна "лякачка"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи ворожу атаку "шахедами" біля Хмельницької АЕС у ніч на 25 жовтня, заявив, що так росія в черговий раз залякую світ. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Дійсно, той обстріл, який був вчора вночі, мав відбутися біля дуже небезпечного обʼєкта. Це традиційна російська "лякачка", коли вони лякають весь світ або атомною зброєю, або атомним інцидентом. Це варвари", - заявив Данілов.
За його словами, такого залякування росією «треба вже якось звикати». Однак це ще одне попередження світу, що війну треба завершити якомога швидше. «Для цього треба максимальна допомога", – зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо
У ніч на 25 жовтня армія рф завдала удар по території неподалік Хмельницької АЕС. Постраждали 16 людей.
7 через нічну атаку росіян по Хмельниччині 1760 об’єктів соціальної інфраструктури були пошкоджені в Шепетівському районі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і зауважив, що вірогідно, що мішенню була Хмельницька атомна станція.