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Данилов: на базе СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам

Данилов: на базе СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам

Киев  •  УНН

 • 14951 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Аппарате Совета нацбезопасности и обороны разработали проект указа Президента о создании Центра противодействия гибридным угрозам. Об этом шла речь во время встречи секретаря СНБО Алексея Данилова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс по ее просьбе, передает УНН.

“Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в частности в сфере информационной безопасности, противодействия гибридным угрозам и оборонной реформе. Отдельное внимание было уделено решению Конституционного Суда Украины об отмене е-декларирования”, — добавляется в сообщении.

Касаясь вопроса развития эффективной системы противодействия гибридным угрозам, Данилов отметил, что в Аппарате СНБО Украины разработан проект указа главы государства о создании на базе аппарата отдельного центра противодействия гибридным угрозам, решение о его запуске в настоящее время прорабатывается в Офисе Президента Украины.

“Мы круглосуточно мониторим все процессы, происходящие в инфопространстве, и осознаем, что развитие устойчивой системы противодействия гибридным угрозам и создания соответствующей структуры являются крайне актуальными”, — сказал он.

Данилов также отметил, что новая Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает разработку 14 отраслевых стратегий, в частности стратегии информационной безопасности.

Секретарь СНБО Украины надеется на привлечение британских партнеров к разработке этой стратегии. “Это большая совместная работа, ведь наш оппонент РФ действует аналогично в других странах, и мы должны объединять усилия с нашими партнерами”, — подчеркнул Данилов.

Он отметил приоритетность для Украины реформирования сектора безопасности и обороны. “Наша армия должна использовать IT-компоненты, высокоточное оружие, быть подготовленным и мотивированным войском”, — сказал он.

В свою очередь посол Симмонс выразила уверенность в важности активизации мероприятий в рамках оборонной реформы на институциональном и оперативном уровнях.

Ранее депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в решении Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, чувствуется влияние олигархов и Кремля.

Украинские Национальные Новости

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