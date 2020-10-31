Данілов: на базі РНБО планують створити Центр протидії гібридним загрозам
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Апараті Ради нацбезпеки та оборони розробили проєкт указу Президента про створення Центру протидії гібридним загрозам. Про це йшлося під час зустрічі секретаря РНБО Олексія Данілова з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс на її прохання, передає УНН.
“Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва зокрема у сфері інформаційної безпеки, протидії гібридним загрозам та оборонній реформі. Окрему увагу було приділено рішенню Конституційного Суду України щодо скасування е-декларування”, — додається у повідомленні.
Торкаючись питання розбудови ефективної системи протидії гібридним загрозам, Данілов наголосив, що у Апараті РНБО України розроблено проект указу Глави держави щодо створення на базі Апарату окремого центру протидії гібридним загрозам, рішення щодо його запуску нині опрацьовується в Офісі Президента України.
“Ми цілодобово моніторимо усі процеси, що відбуваються в інфопросторі, і усвідомлюємо, що розбудова сталої системи протидії гібридним загрозам і створення відповідної структури є вкрай нагальним”, — сказав він.
Данілов також зазначив, що нова Стратегія національної безпеки України передбачає розробку 14 галузевих стратегій, зокрема стратегії інформаційної безпеки.
Секретар РНБО України сподівається на залучення британських партнерів до розробки цієї стратегії. “Це велика спільна робота, адже наш опонент РФ діє аналогічно в інших країнах, і ми маємо об‘єднувати зусилля з нашими партерами”, — підкреслив Данілов.
Він наголосив на пріоритетності для України реформування сектору безпеки і оборони. “Наша армія має використовувати IT-компоненти, високоточну зброю, бути підготовленим та мотивованим військом”, — сказав він.
Своєю чергою посол Сіммонс висловила впевненість у важливості активізації заходів у рамках оборонної реформи на інституційному та оперативному рівнях.
Раніше депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що у рішенні Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, відчувається вплив олігархів та Кремля.