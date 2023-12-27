Данилов: 20% флота россии уже нет
Киев • УНН
Алексей Данилов сообщает, что россия потеряла 20% своего флота.
российская федерация потеряла 20% своего флота. Об этом сообщил Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Голосу Америки, передает УНН.
Я бы хотел напомнить, что мы находимся в состоянии войны, это очень сложная ситуация. И если кто-то считает, что на войне вы можете все просчитать, как на каком-то предприятии, имейте в виду, что здесь очень много различных факторов, которые влияют на процессы. Конечно, мы бы хотели иметь гораздо лучшую ситуацию по освобождению наших территорий
Он отметил, что параллельно с контрнаступлением, происходили очень большие и важные события на Черном море.
"Относительно этой ситуации, то 20% флота российской федерации уже нет. Причем это не какие-то там шаланды на 5-30 человек. Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 22-го года знаменитый флагман черноморского флота "Москва". И то, что произошло сегодня ночью - яркое подтверждение, что наши военные имеют понимание вопроса Крыма", - отметил Данилов.
Данилов отметил, что Крым является крайне важным для Украины, как и остальные территории.
"Кто-то имеет большое желание, чтобы мы отказывались от наших территорий, я хочу всем объяснить, что у нас есть Конституция, которая четко закрепила территории нашей страны. Они признаны всем миром. И я не знаю таких политических деятелей, которые бы считали что мы не можем выполнять Конституцию нашей страны", - сказал Данилов.
Дополнение
ВСУ ударили по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму.
Данилов: 20% флота россии уже нет
Алексей Данилов сообщает, что россия потеряла 20% своего флота.
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