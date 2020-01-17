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Данные пользователей одного из госпорталов попали в свободный доступ - офис Омбудсмена

Киев • УНН

 • 27120 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Персональные данные граждан, которые загружали их на Единый портал вакансий Госслужбы попали в свободный доступ. Об этом сообщили в пресс-центре офиса Омбудсмена в Facebook, передает УНН.

Данные пользователей одного из госпорталов попали в свободный доступ - офис Омбудсмена

“По информации, которая стала известна во время мониторинга сети Интернет, выявлена вероятная утечка персональных данных граждан, которые зарегистрировались на сайте https://career.gov.ua с целью прохождения конкурса на государственную службу”, — сообщили в офисе Омбудсмена. — “Как следует из сообщений в социальной сети Facebook персональные данные граждан (копия паспорта и других отсканированных документов, которые загружаются людьми в Единый портала вакансий государственной службы) находятся в свободном доступе”.

“С целью установления фактических обстоятельств по поручению Уполномоченного работниками Департамента в сфере защиты персональных данных осуществляется мониторинговый визит в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, которое в соответствии с законодательством осуществляет администрирование Единого портала вакансий государственной службы”, — добавили в сообщении.

Отмечается, что по результатам мониторингового визита “будут предприняты соответствующие меры реагирования”.

Напомним, в Харькове мужчина продавал базы данных Государственной таможенной службы.

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