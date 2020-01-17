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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Дані користувачів одного з держпорталів потрапили у вільний доступ - офіс Омбудсмена

Київ • УНН

 • 27120 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Персональні дані громадян, що завантажували свою інформацію на Єдиний портал вакансій Держслужби потрапили у вільний доступ. Про це повідомили у пресцентрі офісу Омбудсмена у Facebook, передає УНН.

Дані користувачів одного з держпорталів потрапили у вільний доступ - офіс Омбудсмена

“За інформацією, що стала відома під час моніторингу мережі Інтернет, виявлено ймовірний витік персональних даних громадян, які зареєструвались на сайті https://career.gov.ua з метою проходження конкурсу на державну службу”, — повідомили в офісі Омбудсмена. — “Як вбачається з повідомлень у соціальній мережі Facebook персональні дані громадян (копія паспорта та інших відскановані документи, які особа завантажує до Єдиного порталу вакансій державної служби) знаходяться у вільному доступі”.

“З метою встановлення фактичних обставин за дорученням Уповноваженого працівниками Департаменту в сфері захисту персональних даних здійснюється моніторинговий візит до Національного агентства України з питань державної служби, яке відповідно до законодавства здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби”, — додали у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингового візиту “будуть здійснені відповідні заходи реагування”.

Нагадаємо, у Харкові чоловік продавав бази даних Державної митної служби.

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