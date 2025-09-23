Дам знать об этом через месяц: Трамп ответил, поддерживает ли он путина

$41.380.13
48.730.31
ukenru
17:44 • 548 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
13:28 • 8804 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 25589 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 20183 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 48986 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 39444 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37313 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50095 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49936 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45430 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
63%
752мм
Популярные новости
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 38936 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 18280 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 22497 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 21504 просмотра
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин12:30 • 14898 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 25567 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 21626 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 39095 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 42290 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 48967 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 10533 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 75795 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 37521 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 52788 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 104401 просмотра
Актуальное
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
E-6 Mercury

Дам знать об этом через месяц: Трамп ответил, поддерживает ли он путина

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответит на вопрос о поддержке российского диктатора владимира путина через месяц. Это произошло во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дам знать об этом через месяц: Трамп ответил, поддерживает ли он путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что даст ответ на вопрос, поддерживает ли он до сих пор российского диктатора владимира путина, через месяц. Об этом Трамп сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН

Детали

Отвечая на вопрос, поддерживает ли еще Трамп путина, президент США ответил: "Я вам дам знать об этом через месяц".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.

Павел Башинский

Политика
Владимир Путин
Генеральная Ассамблея ООН
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина