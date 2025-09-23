Дам знать об этом через месяц: Трамп ответил, поддерживает ли он путина
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответит на вопрос о поддержке российского диктатора владимира путина через месяц. Это произошло во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Детали
Отвечая на вопрос, поддерживает ли еще Трамп путина, президент США ответил: "Я вам дам знать об этом через месяц".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.