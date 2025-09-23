Дам знати про це через місяць: Трамп відповів, чи підтримує він путіна
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть відповідь на питання про підтримку російського диктатора володимира путіна через місяць. Це відбулося під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи підтримує ще Трамп путіна, президент США відповів: "Я вам дам знати про це через місяць".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.