Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Дам знати про це через місяць: Трамп відповів, чи підтримує він путіна

Київ • УНН

Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть відповідь на питання про підтримку російського диктатора володимира путіна через місяць. Це відбулося під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Дам знати про це через місяць: Трамп відповів, чи підтримує він путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть відповідь на те, чи він досі підтримує російського диктатора володимира путіна, через місяць. Про це Трамп сказав під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН

Деталі

Відповідаючи на питання, чи підтримує ще Трамп путіна, президент США відповів: "Я вам дам знати про це через місяць".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.

Павло Башинський

Політика
Володимир Путін
Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна