Дальнобойщики Николаевской области умерших могли отравиться и едой - полиция

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. 14 декабря в Николаеве умерло два дальнобойщика, еще троих госпитализировали в больницу. Все пятеро употребляли алкоголь и еду в придорожных кафе. Причина смерти дальнобойщиков пока не известна. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

“Причина смерти двух мужчин пока не известна, только сегодня будет делаться вскрытие”, — сообщили в пресс-службе полиции.

Там добавили, что трое пострадавших уже выписали из больницы. Они рассказали, что пили алкоголь и употребляли пищу в разных придорожных кафе.

“Говорят, что алкоголь они покупали на месте. Марку алкоголя мы назвать не можем, однако заметим, что пили водку. Но говорить точно, что именно алкоголь стал причиной отравления — не можем, ждем результатов экспертизы. Кроме алкоголя дальнобойщики обедали — образцы пищи тоже отобраны и направлены на экспертизу”, — рассказали в пресс-службе полиции.

Как писал УНН, по факту происшествия правоохорониц разоблачили уголовное производство по ст. 115 УК Украины.

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