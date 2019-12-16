Далекобійники на Миколаївщині, що померли, могли отруїтися й їжею - поліція

КИЇВ. 16 грудня. УНН. 14 грудня у Миколаєві померло два далекобійника, ще трьох госпіталізували до лікарні. Усі п’ятеро вживали алкоголь та їжу у придорожніх кафе. Причина смерті далекобійників поки що не відома. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області.