Далекобійники на Миколаївщині, що померли, могли отруїтися й їжею - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. 14 грудня у Миколаєві померло два далекобійника, ще трьох госпіталізували до лікарні. Усі п’ятеро вживали алкоголь та їжу у придорожніх кафе. Причина смерті далекобійників поки що не відома. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області.
“Причина смерті двох чоловіків поки що не відома, лише сьогодні буде робитися розтин”, — повідомили у прес-службі поліції.
Там додали, що трьох постраждалих вже виписали із лікарні. Вони розповіли, що пили алкоголь і вживали їжу у різних придорожніх кафе.
“Кажуть, що алкоголь вони купували, на місці. Марку алкоголю ми назвати не можемо, однак зауважимо, що пили вони горілку. Але казати достеменно, що саме алкоголь став причиною отруєння — не можемо, чекаємо на результати експертизи. Окрім алкоголю далекобійники обідали — зразки їжі теж відібрані і направлені на експертизу”, — розповіли у прес-службі поліції.
Як писав УНН, за фактом події правоохороніц викрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України.