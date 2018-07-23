Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста

“Роберто Карлос был ошибочно обвинен нашим изданием в использовании запрещенных препаратов для улучшения результатов, в том числе когда сборная Бразилии стала чемпионом мира 2002 года. Мы согласны с тем, что наше утверждение (об употреблении футболистом допинга) не соответствует действительности. Приносим извинения за причиненный моральный ущерб. Мы готовы выплатить ему понесенные в связи с этим убытки”, — говорится в сообщении издания.

В 2017 году Daily Mail ошибочно обвинила Карлоса в употреблении допинга на основании фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, который был показан 10 июня того же года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало расследование против спортсмена. в том числе когда сборная Бразилии стала чемпионом мира 2002 года.

Как сообщал УНН, чемпион мира по футболу Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.