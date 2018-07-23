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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36799 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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7 марта, 19:45 • 168648 просмотра

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Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста

Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста

Киев  •  УНН

 • 11413 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Британское издание Daily Mail заплатит бывшему защитнику бразильской сборной Роберто Карлосу за вред, причиненный после обвинения в использовании допинга. Об этом говорится в сообщении на сайте газеты, передает УНН.

“Роберто Карлос был ошибочно обвинен нашим изданием в использовании запрещенных препаратов для улучшения результатов, в том числе когда сборная Бразилии стала чемпионом мира 2002 года. Мы согласны с тем, что наше утверждение (об употреблении футболистом допинга) не соответствует действительности. Приносим извинения за причиненный моральный ущерб. Мы готовы выплатить ему понесенные в связи с этим убытки”, — говорится в сообщении издания.

В 2017 году Daily Mail ошибочно обвинила Карлоса в употреблении допинга на основании фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, который был показан 10 июня того же года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало расследование против спортсмена. в том числе когда сборная Бразилии стала чемпионом мира 2002 года.

Как сообщал УНН, чемпион мира по футболу Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

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