Daily Mail заплатить штраф за неправдиві допінгові звинувачення футболіста

“Роберто Карлос був помилково звинувачений нашим виданням у використанні заборонених препаратів для поліпшення результатів, в тому числі коли збірна Бразилії стала чемпіоном світу 2002 року. Ми згодні з тим, що наше твердження (про вживання футболістом допінгу) не відповідає дійсності. Приносимо вибачення за завдану моральну шкоду. Ми готові виплатити йому понесені у зв’язку з цим збитки”, — вказано у повідомленні видання.

У 2017 році Daily Mail помилково звинуватила Карлоса у вживанні допінгу на підставі фільму журналіста німецького телеканалу ARD Хайо Зеппельта, який був показаний 10 червня того ж року. Після цього Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) ініціювало розслідування проти спортсмена. в тому числі коли збірна Бразилії стала чемпіоном світу 2002 року.

Як повідомляв УНН, чемпіон світу з футболу Езіл оголосив про завершення кар’єри в збірній Німеччини.