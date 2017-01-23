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Д.Трамп пригласил премьер-министра Израиля в Белый дом в феврале

Д.Трамп пригласил премьер-министра Израиля в Белый дом в феврале

Киев • УНН

 • 8823 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приглашение на встречу в Вашингтон в феврале, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что окончательное решение о дате встречи будет принято в ближайшее время.

Первый телефонный разговор лидеров двух стран состоялся после инаугурации Д.Трампа.

Как сообщал УНН, Израиль согласовал строительство сотен домов в Восточном Иерусалиме.

Ранее Д.Трамп в своем микроблоге Twitter выразил поддержку Израилю и раскритиковал решение Совбеза ООН, о запрете строительства еврейских поселений на палестинской территории.

Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

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