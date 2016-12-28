Д.Трамп: ми не можемо дозволяти зневажливого ставлення до Ізраїлю

"Ми не можемо продовжувати дозволяти, щоб до Ізраїлю ставилися з таким презирством та неповагою. Вони були хорошим другом США, але це вже не так. Початком кінця була жахлива угода з Іраном, а тепер це (ООН)! Тримайся Ізраїль, 20 січня стрімко наближається", - написав Трамп.

Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.