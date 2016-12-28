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Д.Трамп: мы не можем позволять пренебрежительного отношения к Израилю

Д.Трамп: мы не можем позволять пренебрежительного отношения к Израилю

Киев • УНН

 • 6720 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter выразил поддержку Израилю и раскритиковал решение Совбеза ООН, о запрете строительства еврейских поселений на палестинской территории, передает УНН.

"Мы не можем продолжать позволять, чтобы к Израилю относились с таким презрением и неуважением. Они были хорошим другом США, но это уже не так. Началом конца было ужасное соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! Держись Израиль, 20 января стремительно приближается", - написал Д.Трамп.

Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе и Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

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