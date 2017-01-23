Д.Трамп запросив прем’єр-міністра Ізраїлю до Білого дому в лютому
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп направив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху запрошення на зустріч у Вашингтоні в лютому, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що остаточне рішення щодо дати зустрічі буде прийнято найближчим часом.
Перша телефонна розмова лідерів двох країн відбулася після інавгурації Д.Трампа.
Як повідомляв УНН, Ізраїль погодив будівництво сотень будинків у Східному Єрусалимі.
Раніше Д.Трамп в своєму мікроблозі Twitter висловив підтримку Ізраїлю та розкритикував рішення Радбезу ООН, щодо заборони будівництва єврейських поселень на палестинській території.
Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.