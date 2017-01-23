Д.Трамп запросив прем’єр-міністра Ізраїлю до Білого дому в лютому

Повідомляється, що остаточне рішення щодо дати зустрічі буде прийнято найближчим часом.

Перша телефонна розмова лідерів двох країн відбулася після інавгурації Д.Трампа.

Як повідомляв УНН, Ізраїль погодив будівництво сотень будинків у Східному Єрусалимі.

Раніше Д.Трамп в своєму мікроблозі Twitter висловив підтримку Ізраїлю та розкритикував рішення Радбезу ООН, щодо заборони будівництва єврейських поселень на палестинській території.

Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.