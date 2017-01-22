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Ізраїль погодив будівництво сотень будинків у Східному Єрусалимі

Ізраїль погодив будівництво сотень будинків у Східному Єрусалимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Ізраїль схвалив будівництво 566 будинків і квартир у трьох єврейських кварталах в Східному Єрусалимі, передає УНН з посиланням на ВВС.

Зазначається, що проект обговорювали раніше, але його зняли з порядку денного мерії Єрусалиму у грудні на прохання прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який хотів уникнути додаткової критики з боку президента США Барака Обами.

Рішення відродити проект будівництва оголосили через два дні після інавгурації Дональда Трампа.

Праві партії Ізраїлю сподіваються, що новий американський президент буде з великим розумінням ставитися до будівництва поселень на окупованих палестинських територіях.

Палестинці хочуть, щоб східна частина Єрусалима стала столицею їхньої майбутньої держави.

Мерія міста вирішила вести додаткове будівництво і районах Пісгат-Зеєв, Рамат-Шломо і Рамот.

Як повідомляв УНН, Ізраїль відтермінував голосування щодо нового будівництва в Східному Єрусалимі.

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