Ізраїль відтермінував голосування щодо нового будівництва в Східному Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Ізраїль в середу відтермінував голосування щодо затвердження зведення сотень нових будинків для ізраїльтян в Східному Єрусалимі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Таке рішення було прийняте напередодні виступу держсекретаря США Джона Керрі щодо питання ізраїльських поселень на палестинських територіях.
"Прем'єр-міністр сказав, що в той час як він підтримує будівництво в Єрусалимі, ми не повинні далі загострювати ситуацію", - сказав член муніципального єрусалимського комітету Ханан Рубін.
Комітет проводить регулярні зустрічі і будівельні проекти можуть з'явитися на голосуванні на майбутній сесії, пише видання.
Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.
Ізраїльський міністр Нафталі Беннетт заявив, що Ізраїль продовжить будувати такі поселення.