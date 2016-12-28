Израиль отложил голосование по новому строительству в Восточном Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Израиль в среду отложил голосование по утверждению постройки сотен новых домов для израильтян в Восточном Иерусалиме, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Такое решение было принято накануне выступления госсекретаря США Джона Керри по вопросу израильских поселений на палестинских территориях.
"Премьер-министр сказал, что в то время как он поддерживает строительство в Иерусалиме, мы не должны дальше обострять ситуацию", - сказал член муниципального иерусалимского комитета Ханан Рубин.
Комитет проводит регулярные встречи и строительные проекты могут появиться на голосовании на предстоящей сессии, пишет издание.
Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе и Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.
Израильский министр Нафтали Беннетт заявил, что Израиль продолжит строить такие поселения.