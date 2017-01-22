Израиль согласовал строительство сотен домов в Восточном Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что проект обсуждали ранее, но его сняли с повестки дня мэрии Иерусалима в декабре по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который хотел избежать дополнительной критики со стороны президента США Барака Обамы.
Решение возродить проект строительства объявили через два дня после инаугурации Дональда Трампа.
Правые партии Израиля надеются, что новый американский президент будет с большим пониманием относиться к строительству поселений на оккупированных палестинских территориях.
Палестинцы хотят, чтобы восточная часть Иерусалима стала столицей их будущего государства.
Мэрия города решила вести дополнительное строительство и районах Писгат-Зеев, Рамат-Шломо и Рамот.
Как сообщал УНН, Израиль отсрочил голосование по новому строительству в Восточном Иерусалиме.